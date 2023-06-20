"Новатэк" намерен использовать собственную ресурсную базу для "Мурманского СПГ"

Глава компании Леонид Михельсон заявил, что сегодня объем добычи составляет 80 млрд куб. м в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. "Новатэк" планирует использовать собственную ресурсную базу для обеспечения будущего крупнотоннажного завода по сжижению природного газа "Мурманский СПГ. Об этом заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Это будет наша ресурсная база, с ресурсной базой нет проблем. На юге Гыдана у нас есть целый ряд месторождений. Мы сегодня добываем 80 млрд куб. м газа. На одну линию "Мурманского СПГ" надо 11 млрд. Мы по существующей сырьевой базе можем поддерживать "полку" до 2040 года без учета гыданских месторождений. Поэтому мы можем поднять добычу на необходимые для "Мурманского СПГ" объемы", - сообщил Михельсон.

По его словам, "Новатэк" решил строить "Мурманский СПГ" из-за профицита электроэнергии в регионе и наличия там незамерзающего порта. Михельсон добавил, что "Новатэк" намерен самостоятельно построить газопровод до "Мурманского СПГ", его мощность составит 30 млрд куб. м в год. "Газопровод до "Мурманского СПГ" мы будем строить сами. Основные предпроектные работы уже сделаны. Объем - 30 млрд куб. м, труба - 1 400 км, это как раз три линии", - сказал он.

Глава компании подчеркнул, что стоимость сжижения природного газа на проекте "Мурманский СПГ" будет ниже, чем на "Арктик СПГ 2".

Проект должен получить право на экспорт сжиженного природного газа, поэтому требуется корректировка закона об экспорте газа, также заявил журналистам Михельсон.

В основе проекта будет использована технология сжижения СПГ "Арктический микс" на 7 млн тонн для каждой линии, добавил он.

О заводе

"Новатэк" планирует построить завод по сжижению газа в Мурманской области из трех линий по 6,8 млн т каждая. Первая линия может заработать в 2027 году, вторая - в 2029 году.

"Мурманский СПГ" может использовать электроэнергию с профицитной Кольской АЭС, а газ с завода может вывозиться танкерами без ледового класса.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании в Мурманской области сможет начать строительство линии СПГ-завода в следующем году.