20 июня, 14:17,
обновлено 20 июня, 14:48
ПМЭФ

"Новатэк" заявил о возможности поделиться с другими компаниями России СПГ-технологиями

Глава организации Леонид Михельсон отметил, что пока никто с этим вопросом не обращался

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. "Новатэк" не против того, чтобы поделиться с другими российскими нефтегазовыми компаниями технологиями по производству сжиженного природного газа (СПГ), но пока никто с этим не обращался. Об этом сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Другие компании, которые интересуются производством СПГ в России, пока не обращались в "Новатэк". Наверное, если будут обращаться, мы будем делиться", - сказал он.

Михельсон подчеркнул, что необходимо не потерять российскую долю на мировом газовом рынке. "Нам сейчас всем вместе - "Газпрому", "Роснефти", "Новатэку", "Газпром нефти" - надо объединиться и вернуть эту долю. Мы должны производить не 30 млн тонн СПГ, как сегодня, а нам надо производить минимум 150 млн тонн, все вместе должны производить. Зачем устраивать эту конкуренцию? Российская конкуренция на мировом рынке - нонсенс", - отметил глава "Новатэка".

При этом компания 13 апреля компания объявила о том, что получила российский патент на собственную крупнотоннажную технологию сжижения природного газа на основе смешанных хладагентов "Арктический микс" мощностью 3 млн тонн в год. Михельсон отметил, что она будет работать на "Обском СПГ".

Кроме того, у "Новатэка" есть еще две технологии сжижения - "Арктический каскад" мощностью 900 тыс. тонн в год, который используется на четвертой линии завода "Ямал СПГ", и "Арктический микс" мощностью около 7 млн тонн в год, который будет использоваться на "Мурманском СПГ". 

Теги:
РоссияМихельсон, Леонид ВикторовичПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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