"Новатэк" в 2023 году увеличит добычу газа и жидких углеводородов на 1-2%

Ее объем составит 82 млрд куб. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. "Новатэк" в 2023 году увеличит добычу газа на 1-2% - до 82 млрд куб. м, жидких углеводородов - также на 1-2%, сообщил глава компании Леонид Михельсон журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Добыча газа останется на уровне 82 млрд куб. м, может быть, рост [на] 1-2%. Рост добычи жидких углеводородов составит 1-2%", - сказал он.

Михельсон добавил, что в прошлом году на "Ямал СПГ" произвели более 20 млн тонн сжиженного природного газа, при этом не было ни одной остановки. "Сейчас на сервисе находится вторая линия сжижения. В августе на сервисе в течение трех недель будет находиться третья линия, поэтому по году планируется меньше 20 млн тонн", - отметил глава компании.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходил с 14 по 17 июня. Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступал информационным партнером мероприятия.