20 июня, 14:29,
обновлено 20 июня, 14:42

Акции "Новатэка" на Мосбирже снижались более чем на 2,5%

Их стоимость составляла 1 342,4 рублей за бумагу

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Стоимость акций "Новатэка" в ходе основной сессии торгов на Московской бирже снижалась на 2,56% - до 1 342,4 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 17:17 мск.

К 17:33 мск акции "Новатэка" находились на отметке 1 351,6 рубля за бумагу (-1,89%).

Котировки пошли вниз на фоне заявлений главы компании Леонида Михельсона о том, что "Новатэк" ждет снижения чистой прибыли в 2023 году на 30%, а показателя EBITDA - на 25% из-за падения цен на сжиженный природный газ.

Михельсон также отметил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что компания в текущем году увеличит добычу газа на 1-2% - до 82 млрд куб. м, жидких углеводородов - также на 1-2%. 

Теги:
РоссияМихельсон, Леонид Викторович
© Информационное агентство ТАСС
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