Минсельхоз предложил запретить вывоз риса из России до конца года

В конце прошлого года правительство РФ продлило этот запрет на период до 30 июня 2023 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предлагает ввести до конца 2023 года временный запрет на экспорт из России риса и рисовой крупы, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2023 г. включительно временный запрет на вывоз риса <…> и крупы рисовой <…> из Российской Федерации", - говорится в проекте.

В конце прошлого года правительство РФ продлило запрет на вывоз из России риса и рисовой крупы на период до 30 июня 2023 года.