Африка выступила за достижение долгосрочных договоренностей по поставкам зерна

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор назвал важной зерновую инициативу

ПРЕТОРИЯ, 20 июня. /ТАСС/. Африканский континент настроен на достижение рассчитанных на больший срок договоренностей по поставкам зерна и удобрений из стран-производителей. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, комментируя состоявшиеся в Санкт-Петербурге переговоры участников миротворческой миссии африканских государств с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы как континент надеемся на достижение на более длительный срок соглашения по поставкам из стран-производителей, поскольку мы считаем эту [зерновую] инициативу очень важной, - приводятся во вторник слова Пандор в официальном аккаунте администрации президента ЮАР в Twitter. - Проблема продовольственной безопасности вызывает глубокую озабоченность у многих африканских государств. Мы считаем, что краткосрочного соглашения недостаточно, поскольку оно порождает неопределенность. Мы настроены на долгосрочную договоренность, потому что страны хотят быть уверены, что она коснется их. Мы хотим больше реальных действий по удобрениям, которых в Африку поступает недостаточно".

Миротворческая миссия стран Африки по поискам урегулирования украинского кризиса, в состав которой вошли, в частности, президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер Египта, провела встречи в минувшую пятницу в Киеве с Зеленским и в субботу в Санкт-Петербурге с Путиным. Переговоры с российской стороной состоялись в нескольких форматах.