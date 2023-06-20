20 июня, 14:56,
обновлено 20 июня, 15:18

Путин поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок внутри РФ

© ТАСС/ Ruptly

Глава государства отметил важность опыта Москвы и других субъектов федерации, где водный транспорт уже встроен в систему внутригородских перевозок

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами страны и внутри городов.

Говоря о наращивании темпов речного судоходства на совещании о развитии речного судоходства, президент перечислил несколько тем. "Еще одна ключевая задача - развитие водного пассажирского транспорта. Необходимо наращивать его использование не только для перевозок между регионами, но и между соседними населенными пунктами, внутри городов. Здесь очень важен опыт Москвы, других субъектов федерации, где водный транспорт уже встроен в систему внутригородских перевозок", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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