Путин предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов

Глава государства поручил правительству определить конкретные параметры с акцентом на суда для пассажирских перевозок

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением расширить программу выпуска отечественных речных судов. Об этом российский лидер сказал на совещании о развитии речного судоходства.

"Для увеличения пассажирских, грузовых перевозок, конечно же, нужно обновлять и наращивать речной флот", - сказал президент. "Давайте подумаем над расширением этой программы как по числу судов, так и по объему финансирования. Прошу правительство определить конкретные параметры с акцентом на суда для пассажирских перевозок", - добавил Путин, напомнив, что существует перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года, которым предусматривается создание порядка тысячи судов, в том числе для речных перевозок.