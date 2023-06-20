20 июня, 15:07

Путин указал, что на реках России нужно обеспечить достаточные глубины для движения судов

Особенно это важно для самых популярных маршрутов, отметил глава государства

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские реки должны быть достаточными по глубине для движения судов, особенно это важно для самых популярных маршрутов, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о развитии речного судоходства.

"Системный вопрос - это содержание внутренних водных путей и строительство судоходных гидротехнических сооружений. Одна из острых проблем здесь - наличие лимитирующих участков, узких мест, которые ограничивают навигацию и снижают пропускную способность водных путей. Поэтому, безусловно, важно обеспечить гарантированные глубины для движения судов, прежде всего - по самым востребованным маршрутам", - сказал он.

Как отметил глава государства, это позволит нарастить темпы развития речного судоходства, даст возможность расширить маршруты перевозки пассажиров и объем перевозок грузов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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