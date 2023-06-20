МИД Британии призвал не решать быстро вопрос распределения средств от продажи "Челси"

Глава ведомства Джеймс Клеверли отметил, что речь идет об исключительно крупных суммах

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Вопрос о том, как будут распределены средства от продажи принадлежавшего Роману Абрамовичу футбольного клуба "Челси", необходимо рассматривать очень тщательно и не торопиться. Такое мнение в ходе совместной пресс-конференции в Лондоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

"Был создан фонд, который в конечном итоге будет отвечать за распределение этих средств. Однако речь идет об исключительно крупных суммах, и я предельно ясно дал понять, что хочу, чтобы эти средства распределялись эффективно и для оказания поддержки ставшим жертвами конфликта украинцам. Когда на кону столь большие деньги, важно, чтобы мы все сделали правильно, а не быстро", - сказал он.

По словам Клеверли, в ходе встречи с Блинкеном обсуждалась тема оказания дальнейшей военной поддержки Киеву, поезда госсекретаря в Пекин, возможность появления у Ирана ядерного оружия, вопросы двусторонних отношений и обеспечения мира. Министр напомнил собравшимся, что Блинкен примет участие в открывающейся в среду Международной конференция по восстановлению Украины. По словам главы Форин оффиса, цель ее участников - привлечь частные инвестиции в восстановление Украины, обеспечив дополнительные гарантии для инвесторов.

"Мы понимаем, что для этого необходимо продемонстрировать, что эти инвестиции будут эффективными и надежными. Это, конечно же, включает в себя необходимые Киеву долгосрочные гарантии того, что, вернув себе свои территории, Украина не подвергнется новому вторжению", - отметил Клеверли, добавив, что Запад хотел бы наблюдать быстрые реформы на Украине.

Судьба активов

Ранее газета The Mail on Sunday, ссылаясь на источники, сообщила, что Абрамович настаивает на том, чтобы средства от продажи "Челси" достались как украинцам, так и россиянам, которые пострадали от военных действий. Издание указывало, что это может быть камнем преткновения в вопросе о распределении средств, так как Лондон и Брюссель едва ли согласятся на такие условия. При этом, как подчеркнула газета, передача средств от продажи "Челси" Украине, по всей видимости, невозможна без соответствующего разрешения со стороны Абрамовича, который попал в санкционный список Великобритании 10 марта 2022 года в связи с событиями на Украине, после чего его активы в королевстве были заморожены.

24 мая прошлого года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу "Челси" консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Группа американского предпринимателя предложила за клуб £4,25 млрд ($5,45 млрд по текущему курсу). Из них £2,5 млрд ($3,2 млрд) должно было быть выплачено за сам клуб, еще £1,75 млрд ($2,24 млрд) - вложено в его развитие.

25 мая 2022 года британское правительство выдало специальную лицензию, которая позволила Абрамовичу продать принадлежавшую ему команду. Условием выдачи лицензии было то, что сам предприниматель не получит вырученные за клуб деньги. Власти королевства указывали, что намерены проконтролировать передачу средств от продажи "Челси" благотворительным организациям, которые, в частности, оказывают помощь украинским беженцам.