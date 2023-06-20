20 июня, 15:19
ПМЭФ

В Подмосковье благодаря новым сельхозпроектам создадут 3 тыс. рабочих мест

Речь о строительстве комплекса по производству кондитерских изделий "Машины сладости", птицеводческого комплекса и репродуктора первого порядка

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. рабочих мест создадут в Московской области в результате реализации восьми проектов в сфере сельского хозяйства и продовольствия, соглашения по которым были заключены в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Реализация этих восьми проектов позволит организовать в Подмосковье порядка 3 тыс. новых рабочих мест. В частности, речь о строительстве комплекса по производству кондитерских изделий "Машины сладости", где к концу лета уже выпустят первые конфеты. Новые рабочие места появятся и благодаря строительству нового птицеводческого комплекса в городском округе Луховицы и репродуктора первого порядка в городском округе Шаховская", - привели в тексте слова зампреда правительства региона Георгия Филимонова.

В министерстве отметили, что суммарный объем инвестиций по этим проектам составляет около 40 млрд рублей. Крупнейшим инвестиционным проектам окажут поддержку в получении льготных условий кредитования, выделении субсидий, оформлении необходимых документов. 

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