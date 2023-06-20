Потребность речного флота в новых судах до 2035 года оценили в более 500 единиц

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев отметил, что на внутренних водных путях эксплуатируются 12,7 тыс. судов, в том числе 1,289 тыс. пассажирских

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Потребность флота на внутренних водных путях до 2035 года составляет более 500 судов, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию внутренних водных путей.

"На внутренних водных путях эксплуатируются 12,7 тыс. судов, в том числе 1,289 тыс. пассажирских и более 10 тыс. грузовых судов, включая буксиры, а также более 1 тыс. нетранспортных судов. Ежегодно списывалось около 150 судов, потребность в строительстве нового флота до 2035 года оценивается более чем в 500 единиц", - сказал он.