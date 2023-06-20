Путин похвалил власти Москвы за активное развитие общественного транспорта

Президент обратил внимание, что в столице открываются дополнительные маршруты, обновляются вагоны метро и парк наземного транспорта

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил и похвалил столичные власти за то, как быстро развивается вся система общественного транспорта в Москве.

Открывая совещание о развитии речного судоходства, глава государства отметил, что оно проходит на Северном речном вокзале в столице. Путин добавил, что перед этим мероприятием мэр Москвы Сергей Собянин рассказал ему об истории гавани, ее реконструкции в последние годы.

"Хочу поблагодарить и мэра Москвы, и всю вашу команду за проделанную работу. Знаю, что эта территория стала популярным местом отдыха москвичей. Но главное, что Северный вокзал вернул себе статус крупного транспортного туристического узла не только Москвы, но и России в целом. И, конечно, система городского общественного транспорта столицы активно, успешно развивается", - сказал президент.

Он обратил внимание, что в столице открываются дополнительные маршруты, обновляются вагоны метро и парк наземного транспорта. "Сформирован единый комплекс, в котором все виды транспорта взаимоувязаны и дополняют друг друга. Все эти позитивные перемены видят, ценят москвичи и приезжающие в нашу столицу гости", - добавил Путин.

Президент добавил, что реками, водохранилищами, каналами пронизана вся территория России. Водные артерии играют огромную роль в пассажирских и грузовых перевозках, в гидроэнергетике, в сельском хозяйстве, в обеспечении работы ЖКХ, перечислил он.

"Совершенствование водотранспортной системы во многом влияет на общий экономический рост в стране, на развитие промышленности, туризма, других отраслей в регионах. Это и весомый вклад в наращивание нашего транзитного потенциала. Словом, возможностей здесь открывается много. Нужно, конечно, их грамотно и рачительно использовать", - подытожил глава государства.