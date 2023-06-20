Российские верфи могут передать эксплуатантам 525 судов речных и класса "река-море"

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что по этим типам сформированы планы строительства до 2035 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Отечественные верфи до 2035 года могут сдать в эксплуатацию 525 судов речных и класса "река-море". Об этом заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"По всем обозначенным типам сформированы планы строительства до 2035 года. Они предполагают передачу эксплуатантам 525 речных судов и класса "река-море", что отвечает перспективной потребности Минтранса", - сказал он.

Почти половина из этих судов будет построена по программе льготного лизинга с использованием средств Фонда национального благосостояния, подчеркнул Мантуров. Первые 34 судна были законтрактованы на прошлой неделе на Петербургском международном экономическом форуме.

Также в России до 2035 года планируется сдать 175 пассажирских судов отечественного производства, отметил министр. "Всего до 2035 года перспективный план строительства предусматривает сдачу 175 пассажирских судов. При этом отечественные верфи имеют достаточные мощности, чтобы выполнить дополнительные заказы", - подчеркнул он.

В постройке на текущий момент находятся 65 пассажирских судов, в том числе второй теплоход проекта PV-300 "Петр Великий" на 300 пассажиров. Как ранее сообщала Объединенная судостроительная корпорация, завершить основную фазу строительства, ходовых и приемочных испытаний этого планируется до 28 августа 2023 года. Весной заложен первый из трех судов проекта "Карелия" на 180 человек. По словам Мантурова, в России активно развивается и строительство скоростных судов типа "Валдай", "Метеор", "Комета" и катамараны на подводных крыльях для Байкала.

С помощью лизинга развивается водный электротранспорт. Первые речные трамваи ледового класса типа Ecobus (произведены на верфи Emperium, входящей в Sitronics Group) на 80 пассажиров уже передаются в эксплуатацию. "Ранее подобные продукты мы не делали, опыта такого не было, это первый. Поэтому параллельно ведется строительство причальных комплексов с зарядной инфраструктурой. Это позволит расширять линейку экологически чистого водного транспорта", - заключил Мантуров.