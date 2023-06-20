В Вологде намерены построить более 20 объектов на сумму свыше 9 млрд рублей

Как сообщил глава региона Олег Кувшинников, на градостроительном совете в 2023 году наметят планы реновации, реконструкции и благоустройства к 880-летию Вологды, которое будут отмечать в 2027 году

ТАСС, 20 июня. Власти Вологодской области и города Вологды направили более 9 млрд рублей на комплексное благоустройство в городе Вологде, строительство и реконструкцию порядка 20 значимых социальных объектов. В ближайшие годы здесь построят малое транспортное кольцо для вывода транзита из центра старинного города, поликлинику, школу, прогулочную зону у реки, сообщила пресс-служба губернатора области во вторник.

"Сегодня Вологда - это одна большая стройка. То, что здесь происходит, я бы назвал инфраструктурной революцией, так как в городе одновременно строится, реконструируется и капитально ремонтируется более 20 объектов на общую сумму более 9 млрд рублей. Город растет вместе с потребностями жителей, здесь создается качественная инфраструктура, строятся большие многофункциональные спортивные учреждения, детские сады, школы, новые улицы, мостовые сооружения. Это шаг в будущее современной Вологды с историческими корнями, мощный рывок в благоустройство и комплексное развитие", - привела пресс-служба слова губернатора по результатам объезда города в преддверии празднования 876-летия Вологды в предстоящие выходные.

Маршрут проходил по нескольким районам. Так, строящаяся улица Поэта Романова готова на 65%, ее завершат в октябре, общественный транспорт запустят в следующем году. Магистраль - один из капиталоемких проектов с объемом инвестиций более 2,5 млрд рублей. Она является частью создаваемого малого транспортного кольца Вологды, свяжет микрорайоны Бывалово и Можайский, где наряду с жилищной застройкой возводят комплекс спортивных объектов и новую поликлинику. По словам председателя вологодского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда Сергея Румянцева, внутригородское кольцо хотели создать еще в 1970-е годы.

В центре города у ЦУМа возводят светомузыкальный фонтан, на него выделено 100 млн рублей из областного бюджета, выполнена треть работ. Ожидается, что фонтан станет местом притяжения молодежи, особое настроение будут создавать подсветка и произведения вологодских музыкантов. На Затоновском берегу благоустраивают общественное пространство по нацпроекту "Жилье и городская среда". Уже создана прогулочная зона с качелями, лежаками, скамейками и освещением, появился арт-объект в виде носовой части баржи. В будущем прогулочную зону здесь планируется закольцевать. В микрорайоне Прилуки с февраля этого года строится начальная школа, завершить работы планируется досрочно, к осени следующего года.

Как сообщил глава региона, на градостроительном совете в этом году наметят планы реновации, реконструкции и благоустройства к 880-летию Вологды, которое будут отмечать в 2027 году. Последующие три года "станут ударными в плане строительства социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры".