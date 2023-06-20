Минпромторг предложил субсидировать скидки по критическим комплектующим в судостроении

Глава ведомства Денис Мантуров отметил важность обеспечения референциями и ценовой конкуренцией поставщиков из дружественных стран

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил проработать возможность выделения субсидий производителям на предоставление скидок по наиболее критическим комплектующим в судостроении. Об этом заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"При этом до выхода на массовое серийное производство нам важно обеспечить референции и ценовую конкуренцию с поставщиками из дружественных стран. Пользуясь конъюнктурой, они зачастую демпингуют, чтобы занять наш рынок. Чтобы поддержать наших производителей оборудования, мы предлагаем проработать отдельную меру поддержки на предоставление скидок по наиболее критическим узлам и агрегатам", - обратился Мантуров к главе государства.

Кроме того, по словам вице-премьера, необходимо сохранить механизм судового утилизационного гранта и рассмотреть предоставление дополнительных средств в следующем бюджетном цикле на этот инструмент. "Мы с министром финансов этот вопрос проговорили, предварительно понимаем, как изыскать средства для решения этой задачи, рассчитываем, что у нас это получится. Прошу поддержать наши предложения и ритмично обеспечить поставку для внутренних водных путей речного транспорта", - добавил Мантуров.