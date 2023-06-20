Cisco ликвидирует одну из двух "дочек" в России

Речь идет о "Сиско Системс"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco ликвидирует одну из двух своих "дочек" в России - "Сиско Системс", следует из данных портала "Федресурс".

"Внеочередным общим собранием участников ООО "Сиско Системс" принято решение о ликвидации ООО "Сиско Системс" и назначении ликвидатора", - следует из материалов. Решение о ликвидации принято 19 июня.

У Cisco имеется второе юрлицо в России - "Сиско Солюшенз". В отчетах за 2022 год оба юрлица отчитались об уничтожении в январе этого года своих материально-производственных запасов суммарно почти на 3 млрд рублей.

Решение об уничтожении в обоих случаях было принято из-за прекращения продаж и услуг и приостановки действия лицензий и услуг Cisco, а также невозможности реэкспорта.

"Сиско Системс" в России ранее занималась обслуживанием оборудования, "Сиско Солюшенз" - его дистрибьюцией и продажами.

О ситуации с Cisco

Основанная в 1984 году Cisco специализируется на сетевых технологиях, на магистральной маршрутизации, виртуализации ЦОДов, на облачных вычислениях.

В марте 2022 года головная компания Cisco Systems Inc. приняла решение о приостановке всех продаж в России, а в июне того же года - о закрытии бизнеса и об уходе с российского рынка.