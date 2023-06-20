Softline не выплатит дивиденды и не распределит прибыль за 2022 год

Чистая прибыль IТ-компании по МСФО за 2022 год увеличилась почти в семь раз по сравнению с 2021 годом - до 6,5 млрд рублей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. IТ-компания Softline не будет распределять прибыль за 2022 год, а также не выплатит дивиденды по его итогам. Такое решение принято единственным акционером компании, следует из сообщения Softline.

"Не распределять прибыль, полученную обществом по результатам 2022 года. Не выплачивать единственному акционеру общества дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год, согласно рекомендациям совета директоров", - говорится в материалах.

Чистая прибыль Softline по МСФО за 2022 год увеличилась почти в семь раз по сравнению с 2021 годом - до 6,5 млрд рублей. Оборот компании по итогам года превысил 70,6 млрд рублей.

В 2022 году Softline завершила разделение российского и международного бизнесов путем продажи российского основателю группы Игорю Боровикову. Глобальная компания Softline сменила название на Noventiq.