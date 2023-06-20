Путин заявил о необходимости начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года

Он обеспечивает судоходство и водоснабжение в Центральной России

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил во вторник правительству совместно с заинтересованными регионами приступить к выполнению программы реконструкции канала имени Москвы не позднее 2025 года.

"Прошу также обратить внимание на вопросы реконструкции канала имени Москвы. Он обеспечивает судоходство и водоснабжение в Центральной России и нуждается уже в модернизации. Прошу правительство совместно с заинтересованными регионами не позднее 2025 года приступить к выполнению программы реконструкции этого канала", - указал глава государства на совещании по развитию внутренних водных путей.

По словам президента, также "крайне важно обеспечить все условия для развития пассажирских перевозок водным транспортом". "Необходимо сформировать необходимую для этого маршрутную сеть", - добавил он.