Росатом до 2030 года планирует нанять более 30 тыс. IT-специалистов

Госкорпорация рассчитывает на ежегодный приток свыше 4 тыс. новых специалистов по цифровому профилю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. IT-специалистов необходимо нанять Росатому до 2030 года для реализации поставленных целей. Госкорпорация рассчитывает на ежегодный приток свыше 4 тыс. новых специалистов по цифровому профилю, сообщила ТАСС в кулуарах AtomSkills заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации "Росатом" Татьяна Терентьева.

"На AtomSkills сейчас девять цифровых компетенций, и их число с каждым годом только растет. Это отвечает общей стратегии Росатома на привлечение IT-специалистов и развитие их компетенций. <…> Сегодня Росатому для обеспечения амбициозных целей, обозначенных в "Видении" до 2030 и 2045 года, нужны талантливые IT-специалисты: по цифровому профилю у нас уже работает 25 тыс. сотрудников, и только до 2030 года планируется нанять более 30 тыс. человек. Таким образом, ежегодный приток IT-специалистов должен составлять более 4 тыс. человек", - сказала она.

Терентьева отметила, что в ближайшей перспективе Росатому нужны люди на такие направления, как создание промышленного программного обеспечения, управление данными, предиктивная аналитика, видеоаналитика, VR/AR, нейроморфные системы искусственного интеллекта и квантовые вычисления, математическое моделирование, биометрическая аутентификация, цифровизация городской среды, интернет вещей, цифровые двойники. В соответствии с Единой цифровой стратегией Росатом участвует в масштабных проектах цифровизации РФ, к примеру, импортозамещения целых классов ПО. Эта работа также должна в полной мере обеспечиваться кадровыми ресурсами.

Число цифровых компетенций на чемпионате традиционно растет, так впервые в этом году проходят соревнования по компетенции "Математическое моделирование". "Математическое моделирование и умение применять его для решения практических инженерных задач при принятии конструкторских решений и обосновании режимов эксплуатации оборудования - незаменимая на сегодня компетенция для Росатома. Также важно, что задания традиционных IT-направлений включают в себя работу на импоротнезависимом стеке, что позволяет участникам лучше понимать устройство отечественных решений и их специфики", - пояснила Терентьева.

AtomSkills - ежегодный отраслевой чемпионат рабочих и инженерных профессий атомной отрасли, который организует госкорпорация "Росатом" с 2016 года. На сегодняшний день это один из крупнейших в мире чемпионатов, который в 2023 году проводится по 40 компетенциям и объединяет более 2 тыс. профессионалов в разных сферах атомной отрасли - специалистов рабочих и инженерных профессий, студентов профильных вузов и школьников - в единую экосистему подготовки и развития рабочих и инженерных кадров.