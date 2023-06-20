В ООН сообщили о продолжении работы с РФ и Украиной по продлению зерновой сделки

Как заявили в организации, она работает над тем, чтобы все соглашения в рамках сделки, в том числе меморандум между Россией и ООН, были сохранены

ООН, 20 июня. /ТАСС/. ООН продолжает работу с Россией и Украиной для продолжения функционирования зерновой сделки. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя высказывания заместителя главы МИД России Сергея Вершинина о том, что РФ ведет дело к тому, что невыполняемые части зерновой сделки завершатся 18 июля.

"Мы продолжаем работать со сторонами, включая Российскую Федерацию и Украину, для обеспечения того, что мы можем продолжить функционирование черноморской зерновой инициативы и меморандума о понимании об [экспорте] российского продовольствия и удобрений, - сказал Хак. - Мы намерены продолжить эту работу, насколько это возможно".

ООН работает над тем, чтобы все соглашения в рамках зерновой сделки, в том числе и меморандум между Россией и ООН, были сохранены и продолжили функционировать, заявил Хак в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать заявление МИД РФ о том, что Москва оставляет на усмотрение ООН вопрос о том, будет ли действовать меморандум по способствованию экспорту российской продукции.

"Мы стараемся сделать так, чтобы и меморандум о взаимопонимании, и черноморская зерновая инициатива продолжали функционировать", - сказал он.