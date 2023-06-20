Собянин заявил о возможности речных электросудов выходить на коммерческие маршруты

По словам мэра Москвы, ранее в городе были выработаны нормативы для зарядной инфраструктуры для речных электросудов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Речные электросуда могут курсировать не только на городских маршрутах в столице, но и на коммерческих. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Есть перспективы, что такие электрические суда появятся", - сказал Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о развитии речного судоходства.

Он отметил, что ранее в городе были выработаны нормативы для зарядной инфраструктуры для речных электросудов.

"Я думаю, что, если мы с правительством отработаем и введем это как стандарты электрозарядки на реках, в частности, на Москве-реке, это бы помогло для дальнейшего развития. Потому что это требование [применялось] бы не только к нашим регулярным судам, городским, но и коммерческим, которые тоже появятся. <…> Это бы помогло вообще развивать всю инфраструктуру", - отметил мэр.

Ранее во вторник Путин и Собянин открыли первый круглогодичный речной маршрут электротранспорта по Москве-реке.