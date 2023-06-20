В США выразили надежду, что зерновая сделка будет продлена

Администрация Соединенных Штатов намерена оказывать ООН и Турции поддержку в этом вопросе

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов надеется, что зерновая сделка будет продлена, намерена оказывать ООН и Турции поддержку в этой связи. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, выступая во вторник на брифинге для иностранных журналистов, который был посвящен предстоящему государственному визиту в США премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Комментируя ситуацию вокруг зерновой сделки, он сказал: "Мы очень надеемся, что она будет продлена". "Мы будем продолжать поддерживать ООН и президента [Турции Тайипа] Эрдогана по мере необходимости в том, что касается возможности продления этой инициативы, потому что она действительно имеет значение для людей далеко за пределами региона", - сказал представитель Белого дома, комментируя слова замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, который заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы не выполняемые договоренности в рамках зерновой сделки завершились 18 июля. Кирби не стал комментировать ситуацию вокруг невыполнения условий Москвы в рамках сделки.