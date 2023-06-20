В Думе обсуждают законопроект об ограничении времени продажи алкоголя в "наливайках"

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов выступил с инициативой об ограничении времени продажи алкогольной продукции в питейных заведениях, находящихся в многоквартирных домах, с 23:00 до 08:00

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. В Госдуме обсуждают инициативу об ограничении времени продажи алкогольных напитков в "наливайках", сообщил журналистами об итогах первого заседания рабочей группы зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

"Наливайки" уже давно стали источником постоянного беспокойства для жителей многоквартирных домов по всей стране. Эти питейные заведения в ночное время притягивают разных сомнительных личностей, которые устраивают разборки, драки и не дают спокойно спать жителям домов. Так, только в моем родном Северодвинске в небольшом округе к питейным заведениям вызывали скорую помощь 140 раз, а полицию - более 200 раз за год", - рассказал Спиридонов.

Парламентарий выступил с инициативой об ограничении времени продажи алкогольной продукции в питейных заведениях, находящихся в многоквартирных домах, в ночное время - с 23:00 до 08:00. "За введение такого ограничения выступила более половины субъектов страны на сегодняшнем заседании, в том числе Нижегородская область и депутаты Мосгордумы. Предложил коллегам, входящим в рабочую группу, совместно проработать детали законопроекта и стать его соавторами. Это серьезнейшая проблема, мы должны ее решить", - резюмировал Спиридонов.

Ранее в Госдуме по предложению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина была создана рабочая группа, которая занялась темой ужесточения режима работы в жилых домах точек общепита с продажей алкоголя, так называемых "наливаек". В частности, речь идет о запрете их работы в ночное время, соответствующий документ могут обсудить до конца весенней сессии.