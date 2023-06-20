Путин высказался за создание эффективного механизма поддержки покупки речных судов

Как отметил президент, это позволит быстро нарастить речной флот

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Необходимо доработать механизм поддержки покупки и лизинга речных гражданских судов таким образом, чтобы он позволил быстро нарастить речной флот. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, подводя итоги совещания о развитии речного судоходства.

"Для обновления флота речных пассажирских судов требуется донастроить имеющийся механизм поддержки их покупки и лизинга. Нам нужно существенно увеличить количество таких судов, что потребует выделение на эти цели необходимых средств", - сказал президент.

Путин не стал анонсировать, из каких источников это будет делаться. "Это нужно тщательно проработать и принять необходимые решения", - сказал он. "Мы должны получить удобный и экономически эффективных механизм для ускоренного обновления пассажирского флота речных судов", - подчеркнул глава государства.

Говоря о поддержке отечественных судостроителей и судоходных компаний, президент отметил необходимость продления на федеральном уровне действующих для них льгот по налогам и страховым взносам. "Региональным властям [нужно] своевременно принять решение после 2025 года по освобождению капитальных вложений в объекты судоходных и гидротехнических сооружений", - добавил он, подчеркнув, что эти меры уже хорошо себя зарекомендовали и теперь нужно своевременно принимать решения об их продлении.

При этом Путин попросил участников совещания не затягивать с проработкой прозвучавших предложений и как можно скорее принять отредактированные с учетом обсуждения решения. На эту работу он дал две недели.