20 июня, 16:34

Путин поручил кабмину вместе с регионами определить приоритетные для судоходства участки

По словам президента, с 2026 года необходимо предусмотреть их финансирование в полном объеме

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил во вторник правительству совместно с регионами определить приоритетные для судоходства участки, чтобы с 2026 года предусмотреть в полном объеме необходимое финансирование.

"Прошу правительство совместно с регионами определить приоритетные для судоходства участки водных путей. Они в принципе были названы. Вопрос в финансировании и вопрос в том, что является первоочередным, на каком месте стоит в очереди и в каком объеме это нужно будет финансировать, и принять необходимое решение по этому финансированию, начиная с 2026 года предусмотреть это финансирование в полном объеме", - указал глава государства на совещании по развитию внутренних водных путей.

В противном случае, по словам Путина, проблемные участки "станут еще более проблемными". "Просто суда не будут ходить там. Вот и все", - добавил президент.

Он также отметил, что "предстоит устранить лимитирующие, узкие участки единой глубоководной системы европейской части России". "Обеспечить гарантированные глубины для эффективного развития судоходства", - продолжил российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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