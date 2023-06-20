В "Фортуме" рассказали о переговорах по техпартнерству в рамках проектов ВИЭ-генерации

По словам вице-президента компании Дмитрия Боровикова, они находятся на "зрелой" стадии

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. "Фортум" ведет переговоры с широким кругом потенциальных партнеров из дружественных юрисдикций, чтобы выполнить требования по локализации в рамках отобранных в конкурсе проектов ВИЭ-генерации. Переговоры находятся на "зрелой" стадии, сообщил журналистам вице-президент компании по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу Дмитрий Боровиков.

"Мы планируем безусловно выполнять все взятые на себя обязательства по созданию новых эффективных мощностей и для этого ведем переговоры с широким кругом потенциальных партнеров из дружественных юрисдикций с тем, чтобы выполнить требования по локализации. Переговоры находятся на зрелой стадии. Планируется привлечь к проекту российских технологических партнеров по отдельным компонентам", - сказал он.

Боровиков добавил, что компания наблюдает тенденцию к удорожанию стоимости элементов оборудования. "Она [тенденция] носит глобальный характер, но, к счастью, есть возможность поиска баланса стоимости за счет совершенствования технологии и эффективности отдельных ВЭУ (ветроэлектрических установок - прим. ТАСС)", - отметил вице-президент.

Ассоциация "Совет рынка" в апреле подвела итоги конкурса проектов ВИЭ-генерации (на основе возобновляемых источников энергии - прим. ТАСС), по итогам которого был отобран 41 проект суммарной мощностью 1,825 ГВт.

О госпрограмме развития ВИЭ-генерации

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но отборы проектов по этой программе уже завершены.

Вторая программа поддержки ВИЭ-генерации, отборы по которой начались в 2021 году, будет работать в 2025-2035 годах. Изначально ее объем предполагался на уровне 400 млрд рублей, однако в итоге был сокращен до около 350 млрд рублей.

В Минэнерго РФ ожидают, что до 2035 года в России будет введено около 6,7 ГВт ВИЭ-мощности. Позднее сообщалось, что объем вводов может составить 12 ГВт.

О компании

Российский дивизион финской группы Fortum включает в себя российскую "Фортум" (владеет 94,88%), а также ТГК-1 (владеет 29,45%). Компания осуществляет деятельность по производству и сбыту электрической и тепловой энергии. В ее состав входят семь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири, ветряная электростанция в Ульяновской области и три солнечные - в Оренбургской области и в Республике Башкортостан.

В целом общий объем портфеля "Фортума" и совместных предприятий в сфере ВИЭ-генерации (возобновляемые источники энергии) составляет 3,4 ГВт.