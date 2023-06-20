В Чувашии сообщили о нехватке около 500 млн рублей на исполнение обязательств

Речь идет о лесных отношениях, осуществления первичного воинского учета и обеспечения жильем отдельных категорий граждан

ТАСС, 20 июня. Почти 500 млн рублей на исполнение обязательств в области лесных отношений, осуществления первичного воинского учета и обеспечения жильем отдельных категорий граждан не хватает в 2023 году в Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Чувашии.

"В 2023 году на финансовое обеспечение переданных полномочий мы вынуждены добавлять почти 500 млн рублей собственных средств бюджета Чувашии", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики - министра финансов Михаила Ноздрякова.

По его словам, есть потребность в дополнительных средствах из федерального бюджета на выполнение мероприятий в области лесных отношений, осуществление первичного воинского учета, государственной регистрации актов гражданского состояния, обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Ноздряков отметил, что необходимо рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в правовые и ведомственные нормативные акты, а также обсудить целесообразность выработки особого подхода для регионов, реализующих индивидуальные программы социально-экономического развития.