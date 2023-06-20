"Росэнергоатом" продлил опытную эксплуатацию новой системы информационной поддержки АЭС

В концерне сообщили, что после тестирования систему распространят на другие АЭС, в том числе на зарубежные

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" продлил период опытно-промышленной эксплуатации информационной системы поддержки АЭС. В настоящее время она введена на пяти станциях, после тестирования систему распространят на другие АЭС, в том числе на зарубежные, сообщили ТАСС во вторник в департаменте коммуникаций АО "Концерн Росэнергоатом".

"Безопасность является ключевым приоритетом работы Росэнергоатома, поэтому все новые решения проходят многоэтапный путь тестирования и апробаций. Мы должны быть на 100% уверены, что они не могут оказать никакого негативного влияния на эксплуатацию и работу сложнейшего оборудования станций. По решению руководства концерна "Росэнергоатом" опытно-промышленная эксплуатация системы была продлена, в том числе для выработки дополнительных требований для дальнейшего развития системы", - сказали в пресс-службе, отметив, что срок опытно-промышленной эксплуатации продлен до конца года.

В настоящее время опытно-промышленная эксплуатация информационной системы поддержки эксплуатации АЭС проводится на пяти станциях - Балаковской, Белоярской, Кольской, Ростовской и Смоленской. В опытно-промышленной эксплуатации задействованы более 7 тыс. сотрудников АЭС.

"По результатам успешного проведения опытно-промышленной эксплуатации будет принято решение о вводе системы в промышленную эксплуатацию. Следующим шагом станет импортозамещение и тиражирование системы на Калининскую, Курскую, Ленинградскую, Нововоронежскую АЭС, а также ПАТЭС, после чего может быть принято решение об ее использовании и на зарубежных АЭС российского дизайна", - добавили в концерне.