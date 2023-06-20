Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,40-1,08%

Наибольший рост к завершению сессии показывали акции "Самолета", расписки "Циана", акции "Полюса", расписки "Эталона", котировки ПИК, привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и котировки ЛСР

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник умеренно снижался. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,40%, до 2 803,69 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 1,08%, до 1 042,91 пункта. Курс доллара вырос на 0,64%, до 84,78 рубля, евро - на 0,50%, до 92,30 рубля, юань - на 0,04%, до 11,76 рубля.

Индекс Мосбиржи не смог в очередной раз обновить годовой максимум, откатившись в район 2 800 пунктов. Некоторую поддержку рынок получил со стороны ослабления рубля, рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон оставался преимущественно негативным. "Большинство мировых площадок и сырьевых котировок двигались в минусе. Точкой притяжения для нефти Brent остается уровень $75 за баррель. Котировки черного золота теряют уверенность из-за слабого роста спроса на топливо, который, в свою очередь, связан с более медленным, чем ожидалось, восстановлением экономики КНР", - сообщил эксперт.

Между тем майские данные по строительству нового жилья в США вышли заметно лучше ожиданий. Число выданных разрешений на строительство в минувшем месяце, по предварительной оценке, составило 1,49 млн (прогноз 1,42 млн).

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали акции "Самолета" (+5,20%), расписки "Циана" (+3,78%), акции "Полюса" (+3,23%), расписки "Эталона" (+3,11%), котировки ПИК (+2,74%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+2%), котировки ЛСР (+1,63%).

"Акции "Самолета" во вторник подскочили до максимума с сентября 2022 года после сообщений о покупке застройщика МИЦ, одного из крупнейших в Московском регионе. Повышение котировок ускорилось по ходу сессии на фоне заявления компании о том, что сделка не повлияет на планы "Самолета" в отношении дивидендов и реализации программы обратного выкупа акций. "Самолет" не выплачивал дивиденды за 2022 год, но ранее сообщил, что возвращение к дивидендному вопросу возможно в третьем квартале текущего года, что может стать еще одним драйвером интереса к акциям", - рассказала аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Вслед за "Самолетом" выросли и бумаги других застройщиков - "Эталона", ПИК, ЛСР, а также сайта недвижимости "Циан".

"Полюс" во вторник поднялся до максимума с июня 2022 года и превысил отметку 11 тыс. рублей, несмотря на слабость цен на золото, которые стремились к важной среднесрочной поддержке - $1 935 за тройскую унцию. Не исключено, что интерес к "Полюсу" обеспечивается надеждами на покупку российских активов "Полиметалла", добавила эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ТМК (-2,57%), котировки ММК (-2,29%), расписки TCS Group (-2,04%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,92%), котировки "Новатэка" (-1,61%). "Акции ТМК, ММК, "Северстали", TCS Group и многих других эмитентов корректировались вниз после значительного повышения в предыдущие сессии", - считает Кожухова.

Бумаги "Новатэка" находились под давлением после заявления главы компании Леонида Михельсона об ожидаемом сокращении чистой прибыли в текущем году на 30%, EBITDA - на 25%, а производства СПГ - до менее 20 млн тонн из-за плановой остановки "Ямал СПГ". "В то же время "Новатэк" в этом году намерен увеличить добычу газа на 1-2%, до 82 млрд куб. м, а жидких углеводородов - также на 1-2%", - отметила специалист.

Прогноз на 21 июня

В середине недели в фокусе внимания рынков могут быть выступления представителей руководства ФРС. Из экономической статистики среды Бахтин выделил недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти (API). Годовое собрание акционеров в этот день проведет "Башнефть".

"Сильных движений рынка завтра не ожидаем. Вблизи годовых вершин многие предпочитают фиксировать прибыль, просадки же быстро выкупаются, в том числе при поддержке реинвестирования ранее полученных дивидендных выплат. Ближайшим сильным сопротивлением по индексу Мосбиржи выступает уровень 2 835 пунктов", - отметил Бахтин.

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 21 июня - 2 720 - 2 820 пунктов, по курсу доллара - 82-85 рублей.