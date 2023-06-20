В Венгрии выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине €50 млрд

Как заявили в Будапеште, в бюджете ЕС уже образовался дефицит

БУДАПЕШТ, 20 июня. /ТАСС/. Венгрия выступила против предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить Украине из фондов Евросоюза в ближайшие четыре года €50 млрд. Как заявил во вторник заместитель руководителя ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Домотор, в бюджете ЕС уже образовался дефицит и новые украинские займы лягут на него дополнительным финансовым бременем, причем с процентами.

"Еврокомиссия просит деньги у стран-участниц. Вот мы и говорим, что казна Евросоюза пуста из-за финансирования войны и Украины", - сказал Домотор в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что фон дер Ляйен предложила израсходовать дополнительно собранные средства на финансовую поддержку Украины. "Это будет примерно €50 млрд", - уточнил замруководителя ведомства премьера. По его словам, если учесть, что Еврокомиссия хотела бы предоставить эти деньги украинским властям в виде займов, то "придется покрывать еще и проценты".

Домотор напомнил, что для внесения изменений в бюджет ЕС требуется общее согласие всех стран - участниц объединения. В связи с этим он спрогнозировал "интересные и необычные дебаты" по этому вопросу в Евросоюзе. Тем более с учетом того, что Венгрия до сих пор не получила из бюджета и фондов ЕС причитающиеся ей средства, которые Брюссель блокирует под разными предлогами. "Когда они положат на бумагу свои новые финансовые предложения, было бы хорошо, если бы они прояснили для нас этот спорный вопрос", - заявил представитель венгерского правительства.

Во вторник фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия предлагает зарезервировать из фондов ЕС для Украины €50 млрд на ближайшие четыре года в виде грантов и кредитов. По замыслам Брюсселя, эти средства должны будут поступить Киеву сверх уже выделенных ему с февраля 2022 года €30 млрд. При этом глава Еврокомиссии отметила, что такую сумму не удастся найти в текущем бюджете ЕС, и призвала все страны сделать в этих целях дополнительные взносы.