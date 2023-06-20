Минэнерго не считает верной установку льготных энерготарифов для электросудов

Глава ведомства Николай Шульгинов также предложил дополнительно проработать проект реконструкции Городецкого гидроузла

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ не считает правильным предложение установить льготные энерготарифы для зарядки электросудов. Об этом сообщил глава министерства Николай Шульгинов на совещании с участием президента России Владимира Путина по развитию внутренних водных путей.

"[В проекте поручения] прописано, что на эту тему нужно проработать вопрос установления специального тарифа на электроэнергию для зарядки электросудов. Я его читаю как льготный тариф. Мне кажется, создание преимуществ в обеспечении доступа к энергетической инфраструктуре за счет электросетевых компаний, которые также различные социальные функции выполняют, а затраты оплачиваются потребителями, - это не совсем правильно", - сказал он.

Кроме того, министр энергетики предложил дополнительно проработать проект реконструкции Городецкого гидроузла. "Работа сооружений напорного фронта - всего, не только водосливной плотины - требует отдельного исследования. Прогнозное определение отметок нижнего бьефа [уровень воды в водоеме ниже ГЭС] в сочетании с отметками верхнего бьефа [часть реки выше подпорного сооружения] должно быть выполнено на основе математического и физического моделирования.<...> Должна быть выполнена проверка устойчивости напорного фронта, должны гарантированно обеспечить безопасность гидросооружений", - отметил глава Минэнерго.

Также Шульгинов заявил о необходимости комплексного обследования Нижнекамского водохранилища по вопросу повышения уровня воды. "Должно быть проведено комплексное обследование и комплексная работа - в целом, включая все территории и все регионы", - сказал он.