Правительство Дании выдвинуло кандидатуру Маргрете Вестагер на пост главы ЕИБ

Италия ранее назвала своего претендента на эту должность - бывшего министра финансов Даниэле Франко

СТОКГОЛЬМ, 20 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции, развития цифровой экономики, исследованиям и инновациям Маргрете Вестагер была выдвинута правительством Дании кандидатом на пост председателя Европейского инвестиционного банка. Об этом Вестагер сообщила во вторник газета Jyllands-Posten.

"Я рада, что правительство выдвинула мою кандидатуру для рассмотрения в качестве возможного кандидата на пост председателя Европейского инвестиционного банка", - отметила она.

Как ранее сообщали СМИ, Италия тоже уже назвала своего претендента на эту должность - бывшего министра финансов Даниэле Франко.