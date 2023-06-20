20 июня, 17:31

Правительство Дании выдвинуло кандидатуру Маргрете Вестагер на пост главы ЕИБ

Италия ранее назвала своего претендента на эту должность - бывшего министра финансов Даниэле Франко

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СТОКГОЛЬМ, 20 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции, развития цифровой экономики, исследованиям и инновациям Маргрете Вестагер была выдвинута правительством Дании кандидатом на пост председателя Европейского инвестиционного банка. Об этом Вестагер сообщила во вторник газета Jyllands-Posten.

"Я рада, что правительство выдвинула мою кандидатуру для рассмотрения в качестве возможного кандидата на пост председателя Европейского инвестиционного банка", - отметила она.

Как ранее сообщали СМИ, Италия тоже уже назвала своего претендента на эту должность - бывшего министра финансов Даниэле Франко. 

Теги:
Дания
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