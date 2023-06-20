Гутерриш призвал все стороны продлить зерновую сделку

Срок действия соглашения истекает 17 июля

ООН, 20 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает все стороны зерновой сделки обеспечить ее продление после 17 июля. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении офиса генсека.

"Генеральный секретарь призывает все стороны ускорить операции, а также призывает их приложить все усилия по продлению этого жизненно важного соглашения, текущий срок действия которого истекает 17 июля", - говорится в заявлении.

"ООН полностью привержена поддержке выполнения как черноморской инициативы, так и меморандума о взаимопонимании по экспорту российских продовольствия и удобрений", - указывается в заявлении.