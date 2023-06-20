20 июня, 17:21

Дефицит средств на нужды внутренних водных путей на 2024-2026 годы составит 30 млрд рублей

Как сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, ведомство проводит работу по уточнению нормативов содержания внутренних водных путей по бассейнам для приоритизации наиболее востребованных участков

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Дефицит средств из федерального бюджета на содержание внутренних водных путей России на период 2024-2026 годы составляет 30,9 млрд рублей, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию внутренних водных путей.

"Дефицит средств федерального бюджета на содержание внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений на период с 2024 по 2026 года составляет 30,9 млрд рублей", - сказал он.

Савельев отметил, что на текущий момент министерство проводит работу по уточнению нормативов содержания внутренних водных путей по бассейнам для приоритизации наиболее востребованных участков. Также Минтранс и Минфин РФ в дальнейшем будут прорабатывать возможные источники финансирования в рамках подготовки бюджета на финансовый год и плановый период 2024-2026 годов.

Министр предложил ряд мер для снижения нагрузки федерального бюджета на затраты по содержанию гидротехнических сооружений. Одной из них является продление с 1 января 2025 года льготы по налогу на имущество в отношении судоходных гидротехнических сооружений.

"В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2025 года, льготы по налогу на имущество в отношении судоходных гидротехнических сооружений прекращают свое действие, что увеличит нагрузку федерального бюджета на их содержание в объеме до 3 млрд рублей в год. Данные расходы не учтены в нормативно-финансовых затратах на содержание внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений. Прошу Вашего поручения о сохранении в налоговом кодексе Российской Федерации с 2025 года существующего режима расчета для судоходных гидротехнических сооружений находящихся в федеральной собственности", - обратился с просьбой к президенту Савельев.

Кроме того, он предложил ввести плату с судов за проход на модернизированных участках внутренних водных путей.  

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСавельев, Виталий Геннадьевич
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