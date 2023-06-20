В Думу внесли законопроект об интеграции цифрового рубля в налоговую систему РФ

Документ предусматривается возможность обратить взыскание на цифровые рубли при условии недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщиков либо его электронных денежных средств

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сенатор Николай Журавлев, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий интеграцию цифрового рубля в систему налогового регулирования и налогового контроля. Документ размещен в электронной базе данных палаты.

Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекса РФ понятием "счет цифрового рубля", которое позволяет определить основание возникновения правоотношений, связанных с возможностью операций с цифровыми рублями. Законопроектом предусматривается возможность обратить взыскание на цифровые рубли при условии недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщиков либо его электронных денежных средств.

Кроме того, законопроектом предусмотрены изменения, устанавливающие право налоговых органов приостанавливать операции по счетам цифрового рубля, открытым на платформе цифрового рубля, а также требовать от оператора платформы цифрового рубля документы, подтверждающие факт списания со счета цифрового рубля налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, и перечисления этих сумм в бюджетную систему РФ.

Одновременно законопроект устанавливает обязанности оператора платформы цифрового рубля в связи с осуществлением налогового контроля, а также ответственность оператора платформы цифрового рубля за несоблюдение таких обязанностей. Кроме того, в связи с тем, что счет цифрового рубля является отдельным видом банковского счета, документом предлагается установить порядок налогообложения операций с ним, аналогичный порядку совершения операций с банковским счетом. Так, предлагается освобождение от НДС операций, связанных с открытием и ведением счета цифрового рубля, осуществлением переводов (перечислений) денежных средств с использованием платформы цифрового рубля.

Для определения налога на доходы физических лиц законопроект предлагает установить дату фактического получения дохода при зачислении цифровых рублей на счет цифрового рубля налогоплательщика. Для определения налога на прибыль организаций, в случаях, когда доходные или расходные операции организаций осуществляются с использованием счета цифрового рубля, законопроектом предлагается предусмотреть порядок признания дохода при методе начисления, порядок признания расходов при методе начисления, а также при кассовом методе.