Sitronics Group разрабатывает проекты круизного судна "Байкал" и парома "Вектор"

Компания также ведет разработку скоростного судна

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Sitronics Group ведет разработку проектов круизного судна для дальних расстояний "Байкал" и парома на электродвижении "Вектор". Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину президент компании Sitronics Group Николай Пожидаев во время запуска регулярного речного маршрута электросудов в Москве.

"В проектах у нас на сегодняшний день большое круизное судно типа "Байкал" - это уже большое судно для больших акваторий, для дальних расстояний; паром под названием "Вектор" - полностью электрический паром", - сказал он в эфире телеканала "Москва 24".

Пожидаев добавил, что Sitronics также ведет разработку и скоростного судна.

Ранее Sitronics Group сообщала ТАСС, что планируется воссоздать теплоход "Москва" в новом образе с электрической пропульсией. Судно длиной более 30 метров и шириной 8 метров будет предназначено для речных прогулок и экскурсионных маршрутов.