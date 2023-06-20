20 июня, 17:41

В ООН сообщили о сокращении экспорта продовольствия по зерновой сделке до 1,3 млн тонн

По данным организации, порт Южный по-прежнему не обслуживает суда в рамках соглашения

ООН, 20 июня. /ТАСС/. Экспорт продовольствия из портов Украины в рамках зерновой сделки сократился до 1,3 млн тонн в мае, порт Южный по-прежнему не обслуживает суда в рамках соглашения. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении офиса генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Генеральный секретарь разочарован замедлением темпа инспекций и исключением из Черноморской инициативы порта Южный. Это привело к снижению количества рейсов в украинские порты и из них, что стало причиной снижения уровня предложения продовольствия на глобальных рынках. Уровень экспорта, проходящего через морской гуманитарный коридор, значительно снизился с пикового значения 4,2 млн тонн в октябре 2022 года до 1,3 млн тонн в мае, что стало самим низким уровнем с начала действия Черноморской инициативы", - отмечается в заявлении. 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
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