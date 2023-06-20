Египет ввел новую полимерную купюру со знаками для слабовидящих

Ее номинал составил 20 египетских фунтов

КАИР, 20 июня. /ТАСС/. Центральный банк Египта объявил во вторник о введении в обращение внутри страны новой полимерной банкноты номиналом 20 египетских фунтов (около $0,6). Об этом говорится в специальном заявлении египетского ЦБ.

В нем отмечается, что новая купюра "производится с использованием передовых технологий", на ее поверхность нанесены специальные знаки, которые позволят слабовидящим людям распознавать номинал. Введение новой купюры, указали в Центробанке, будет способствовать "снижению стоимости печати банкнот, она обладает гибкостью и прочностью, меньшей толщиной, чем прежняя бумажная, экологична и достаточно защищена от подделок".

По мнению египетского ЦБ, новая 20-фунтовая купюра "имеет инновационный, современный дизайн". Оформление "отражает стремление Египта к преобразованиям и построению новой республики, сохраняя при этом основы древней цивилизации фараонов и исламское наследие государства". На ее лицевой стороне изображена одна из самых известных каирских достопримечательностей - мечеть Мухаммеда Али, на оборотной - профиль царицы Клеопатры на фоне пирамиды Хеопса, а также древнеегипетский воин на колеснице.

Центробанк заверил, что новые египетские полимерные купюры будут обращаться одновременно с традиционными бумажными банкнотами того же номинала. Их предыдущие выпуски аннулированы не будут.

Новые 20 фунтов уже вторая полимерная купюра, выпущенная ЦБ Египтом для обращения на внутреннем рынке. Уже несколько лет для мелких расчетов египтяне используют подобную банкноту номиналом 10 местных фунтов.