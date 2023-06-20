Правительство Молдавии попросит у ЕС средства на поддержку аграрного сектора

В Кишиневе заявили, что то, о чем просят фермеры на акции протеста, обойдется стране примерно в $40 млн

КИШИНЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Молдавии попросит у Европейского союза финансирование, чтобы оказать помощь аграрному сектору. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан в ходе встречи у здания правительства с фермерами, которые пригнали туда сотни своих тракторов.

"Правительство понимает трудности в сельскохозяйственном секторе и ищет решения, в том числе у европейских партнеров, для поддержки фермеров. Я переговорил на площади с представителями ассоциации "Сила фермеров". То, о чем они просят правительство, обойдется стране в 700 млн лей (около $40 млн), а таких ресурсов у правительства сейчас нет. Но я уверен, что вместе мы пройдем через этот сложный период для сельскохозяйственного сектора и для всей Молдавии", - сказал Речан.

Молдавские фермеры продолжили во вторник акции протеста и привели сельскохозяйственную технику к правительству, переговоры с которым накануне провалились, а на прошлой неделе они в знак протеста заблокировали техникой ряд дорог. Тогда представители правительства пригласили их на переговоры, по итогам которых Речан и министр сельского хозяйства Владимир Боля сообщили, что власти выполнили взятое на себя обещание выделить дополнительные финансовые средства для аграриев. Однако лидеры протестов заявили, что не удовлетворены ответом правительства.