Латвийская дочка Swedbank выплатит США $3,4 млн за нарушение санкций по Крыму

По версии Минфина США, один из клиентов банка использовал его платформу по оказанию электронных банковских услуг с IP-адреса в Крыму для отправки платежей лицам на полуострове через американские банки-корреспонденты

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Расположенный в Риге филиал шведского банка Swedbank выплатит США $3,43 млн в связи с нарушением американских односторонних санкций, введенных в связи с воссоединением Крыма с Россией. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении Минфина США.

"Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о заключении мирового соглашения с Swedbank AS (Латвия) - дочерней компанией Swedbank со штаб-квартирой в Стокгольме (Швеция). Swedbank Latvia согласился выплатить $3 430 900 в связи с <...> потенциальной гражданско-правовой ответственностью за 386 очевидных случаев нарушения санкций OFAC в отношении Крыма", - отмечается в документе.

По версии Минфина, на протяжении 2015 и 2016 годов один из клиентов Swedbank Latvia использовал его платформу по оказанию электронных банковских услуг с IP-адреса в Крыму для отправки платежей лицам на полуострове через американские банки-корреспонденты на общую сумму $3 312 120.

Выплачиваемый банком штраф, по мнению OFAC, демонстрирует, что "очевидные нарушения Swedbank Latvia не были раскрыты на добровольной основе и не являлись вопиющими".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев и Запад отказались признавать Крым частью России. Западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний.