Замглавы МИД РФ обсудил зерновую сделку с послом Швейцарии в Москве по ее просьбе

Стороны обменялись мнениями по различным вопросам двустороннего взаимодействия на международных площадках, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг по ее просьбе для обсуждения реализации зерновой сделки. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Обсуждены вопросы реализации стамбульских пакетных договоренностей по обеспечению поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки", - указали в МИД РФ.

В дипведомстве также отметили, что стороны обменялись мнениями по различным вопросам двустороннего взаимодействия на международных площадках с акцентом на координацию в рамках организаций системы ООН в Женеве, включая Совет ООН по правам человека.

Среди прочего были рассмотрены задачи по оказанию международного гуманитарного содействия Сирии. Как уточнили в МИД РФ, это было сделано "с учетом неформального курирования Берном данного досье в Совете Безопасности (СБ) ООН" в соответствии с резолюцией 2672. В сообщении отмечается, что помимо трансграничных поставок помощи эта резолюция предусматривает налаживание широкого и устойчивого внутреннего доступа через линии соприкосновения и реализацию проектов по раннему восстановлению гражданской инфраструктуры.