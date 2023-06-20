РЖД вложит в развитие терминала "Волжский" под Волгоградом 390 млн рублей до 2025 года

В настоящее время на предприятии осуществляется переработка тарно-штучных, тяжеловесных, насыпных грузов и контейнеров

ВОЛГОГРАД, 20 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) до 2025 года планирует вложить в развитие грузового терминала "Волжский" в Волгоградской области, где прорабатываются грузы для отправки по международному транспортному коридору (МТК) Север - Юг, 390 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги (ПривЖД).

По данным компании, грузовой терминал "Волжский" был построен в 1954 году. В настоящее время на предприятии осуществляется переработка тарно-штучных, тяжеловесных, насыпных грузов и контейнеров.

"До 2025 года ОАО "РЖД" планирует инвестировать около 390 млн рублей в развитие грузового терминала "Волжский" в Волгоградской области, где перерабатываются грузы для отправки по МТК Север - Юг. Согласно проекту реконструкции планируется удлинить контейнерную площадку и подкрановый путь на 144 м. Это позволит увеличить ее вместимость в 1,7 раза, до 561 ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент - условная единица измерения объема контейнерных перевозок - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к 2024 году в рамках реконструкции предстоит построить новое административно-бытовое здание, открыть офис продаж для клиентов, обновить перегрузочную технику и автоматизировать производственные процессы.

С начала текущего года на инфраструктуре терминала переработано 308 тыс. тонн, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавили в компании.

Приволжская железная дорога расположена на юго-востоке Европейской части России, в районе Нижней Волги и среднего течения Дона на территории Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей. Дорога связывает между собой промышленные города в низовьях Волги, является важным транспортным звеном между субъектами РФ и зарубежными странами.

Об МТК Север - Юг

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Индия вложила в него около 2,1 млрд долларов, часть из них - в строительство транспортной инфраструктуры в Иране.