Эксперты считают, что Россия и Африка ищут возможности для снятия валютных ограничений

Во Всероссийской академии внешней торговли РФ пояснили, что большинство африканских экономик находятся в зависимости от доллара США и евро

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Елизавета Царицына/. Торгово-экономическое сотрудничество со странами Африки пока сопряжено с высокими финансовыми рисками в связи с низкой платежеспособностью и сильной зависимостью от доллара и евро. Однако африканские партнеры выражают готовность к поиску взаимовыгодных решений с целью поддержания российско-африканского товарооборота.

По классификации Всемирного банка, большая часть африканских государств отнесена к категории "стран с низким уровнем доходов", участвует в Расширенной инициативе HIPC (Heavily indebted poor countries - прим. ТАСС) и Инициативе по отсрочке обслуживания задолженности, инициированной Парижским клубом кредиторов.

Во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) России ТАСС пояснили, что в связи с высокими страновыми рисками одним из главных вызовов является отсутствие целевого финансирования. Банки неохотно дают кредиты российским компаниям, заинтересованным в выходе на африканский рынок. "Торгово-экономическое сотрудничество со странами Африки сопряжено с высокими финансовыми рисками ввиду их низкой платежеспособности. Большинство африканских стран имеют высокий долговой уровень и низкие кредитные рейтинги", - отметили в ВАВТ, добавив, что большинство африканских экономик находятся в зависимости от доллара США и евро.

Активно участвует в работе по выстраиванию банковского взаимодействия Минэкономразвития, в том числе по переходу на расчеты в рублях, а также подключению африканских банков к Системе передачи финансовых сообщений Банка России.

"Африканскими партнерами выражена готовность к поиску взаимовыгодных решений для поддержания российско-африканского товарооборота", - сообщили в пресс-службе министерства, подчеркнув, что президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций африканских государств отметил важность всестороннего развития связей со странами Африканского континента как приоритета российской внешней политики.

С мнением МЭР согласился главный экономист "Эксперта РА" Антон Табах, который убежден в практически полной зависимости расчетов африканских стран от американской и европейской валют.

"Более того, многие национальные валюты, например, у бывших французских колоний, довольно жестко привязаны к евро. И именно поэтому зависимость даже больше, чем это кажется. Что касается расчетов в национальных валютах, то ключевой вопрос в готовности принимать рубли и на другой стороне, и необходимость российским покупателям получать валюты африканских стран. К сожалению, у многих стран Африки до сих пор действуют также валютные ограничения и есть некоторые проблемы с конвертацией. Плюс ко всему размерность африканских экономик и их финансовых рынков не столь велика. Даже нигерийская найра, ганский седи и самое главное - южноафриканский рэнд, который является валютой самой крупной и развитой в финансовом плане страны. Поэтому вопрос: что делать с этими средствами?", - отмечает собеседник агентства.

По его мнению, скорее всего переход будет достаточно ограниченный, скорее можно себе представить сценарий, при котором рубли будут пользоваться популярностью либо будет использоваться валюта взаимно дружественных стран - например, юань.

Взаимный стратегический интерес

В январе представитель Африканского банка развития заявил ТАСС, что переход России и стран Африки на национальные валюты при взаимных расчетах за поставленные товары и услуги будет не только способствовать укреплению финансовых систем обеих стран, но станет еще и эффективным инструментом в борьбе с отмечаемой сейчас во многих экономиках континента инфляцией.

По мнению банкира, более других к югу от Сахары к переходу на торговлю с Россией в национальных валютах готовы Ангола, Зимбабве, Мозамбик, Нигерия, Уганда, Эфиопия и ЮАР.

Он напомнил, что ЮАР и Нигерия являются ведущими индустриальными державами Африки, их деловые круги очень заинтересованы в развитии бизнеса с Россией.

При этом, по мнению эксперта, одним из наиболее продуктивных путей является сотрудничество России с Африкой через начавшую функционировать с 2021 года Африканскую континентальную зону свободной торговли. Она является единым торговым пространством более 50 государств континента с общим населением 1,3 млрд человек и совокупным ВВП $3,4 трлн.

Разведка недр и строительство энергетических объектов

Согласно данным ООН, в 2018-2020 годах в общем объеме импорта пшеницы стран Африки поставки из России составляли 32%. В этом есть стратегическое значение, так как почти треть населения континента - 452 млн человек - страдает от нехватки продовольствия.

Минэкономразвития отмечает рост внешнеторгового оборота России со странами Африки в 2022 году на 1,0% к аналогичному периоду прошлого года - до $17,9 млрд. В основном в африканских странах работают крупные российские компании. От 60% до 70% российских инвестиций направляются в разведку и добычу ресурсов.

Традиционным интересом в африканском регионе остаются разведка недр, добыча, транспортировка нефти, обустройство и эксплуатация месторождений, приобретение газовых, нефтяных, урановых, бокситовых и платиновых активов, месторождений стратегических минеральных ресурсов.

Кроме разведки и добычи энергоресурсов, с рядом стран реализуются и обсуждаются проекты строительства энергетических объектов - гидроэлектростанций и АЭС, в том числе малой мощности, сооружение центров ядерной науки и технологий. Росатом строит в Египте АЭС, "Алроса" участвует в совместных предприятиях по добыче алмазов в Анголе и Зимбабве, "Лукойл" разрабатывает нефтяные и газовые месторождения на западе Африки, "Русал" работает в Гвинее. Российский бизнес также есть в Центрально-Африканской Республике, Республике Конго, Кении и странах Северной Африки.

"В качестве долгосрочных стратегических интересов России в Африке министерство работает над развитием таких направлений, как расширение поставок российской машино-технической, сельскохозяйственной, фармацевтической продукции, информационных технологий, включая продукцию региональных производителей и средних и малых предприятий", - сообщили в Минэкономразвития, добавив, что перспективным остается экспорт услуг, прежде всего строительных, образовательных, а также IT.