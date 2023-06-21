В СП сообщили, что Минпросвещения РФ в 2022 году перевыполнило план по доходам в 300 раз

Ведомство вернуло в федеральный бюджет 8 млрд рублей, уточнил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министерство просвещения России перевыполнило план по доходам в 2022 году в 300 раз, вернув в федеральный бюджет 8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Счетной палаты РФ по итогам проверки исполнения бюджета в сфере образования.

"В отчетном году министерство в 300 раз перевыполнило план по доходам, вернув в федеральный бюджет 8 млрд рублей. Перевыполнение плана по доходам у Минпросвещения в основном связано с возвратом в бюджетную систему остатков субсидий, субвенций и других межбюджетных трансфертов", - пояснил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев, чьи слова приводятся в сообщении.

При этом Рособрнадзор, напротив, не достиг плановых показателей по доходам. По данным Счетной палаты, объем его поступлений составил 123 млн рублей, или 20% от планового значения. "В Рособрнадзоре недостижение прогнозных значений объясняется несистемным характером поступления доходов", - пояснил аудитор. Исполнение расходов в Минпросвещения в 2022 году составило 98,1%, в Рособрнадзоре - 99,8%.

Реализация госпрограммы "Развитие образования"

В Счетной палате рассказали, что по итогам 2022 года Минпросвещения не достигло значения одного целевого показателя программы - "Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет". При этом в сфере дошкольного образования из 180 объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2022 году, не введены 2. Также до настоящего времени не ввели в эксплуатацию четыре объекта, которые должны были быть введены в 2021 году.

В целом, по данным контролеров, из 207 результатов госпрограммы семь выполнили с нарушением сроков. Пять результатов не достигнуты, в том числе результат по созданию новых мест в школах в отдельных регионах. "Проверка показала, что значения пяти из восьми целевых показателей госпрограммы в течение 2022 года были снижены. Результаты госпрограммы также корректировались, в том числе в конце года. В результате снижены значения девяти результатов, благодаря чему обеспечено достижение семи из них", - отметил Зайцев.

Также Счетная палата зафиксировала недостаточный уровень контроля со стороны Минпросвещения России за соблюдением получателями субсидий условий их предоставления. В результате остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов в сумме 57 млн рублей были возвращены в федеральный бюджет органами исполнительной власти 49 регионов с нарушением срока от одного до 23 календарных дней. Также с нарушением сроков вернули остатки межбюджетных трансфертов в сумме 1,144 млн рублей, образованные на 1 января 2023 года шестью регионами, добавили в ведомстве.

"Кроме того, установлены нарушения в части управления и распоряжения федеральной собственностью. Так, объектами проверки несвоевременно направлялись или не направлялись в систему учета федерального имущества данные об изменении сведений о федеральном имуществе и кадастровой стоимости земельных участков", - добавили в Счетной палате.