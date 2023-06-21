У Минкультуры обнаружили неэффективное планирование расходов на 6 млрд рублей

В заключении Счетной палаты сказано, что не использовали средства федпроекта "Придумано в России"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минкультуры России неэффективно распланировало расходы на 6 млрд рублей в 2022 году. В частности, не использовали средства федпроекта "Придумано в России", а также на содержание и эксплуатацию музейных и культурно-образовательных комплексов, сообщает в среду Счетная палата РФ.

"Основные недостатки, выявленные в ходе проверки, касаются Минкультуры России. В частности, отмечено неэффективное планирование расходов на сумму 6 млрд рублей", - говорится в заключении Счетной палаты по культурным и образовательным учреждениям, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что в результате в 2022 году не использовали средства федпроекта "Придумано в России" в размере 486,9 млн рублей, а также средства, выделенные из Резервного фонда правительства на содержание и эксплуатацию музейных и культурно-образовательных комплексов в размере 509,5 млн рублей.

"Проверка в министерстве также выявила неэффективное использование федеральных ресурсов. Так, проектно-сметная документация по 11 объектам с затратами 746 млн рублей до настоящего времени не востребована, а 12 объектов незавершенного строительства на общую сумму 1,9 млрд рублей планируются к списанию", - отмечают в Счетной палате.

Кроме того, отмечаются системные недостатки - несоблюдение объема закупок у малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, а также ненадлежащий контроль за деятельностью подведомственных организаций.

"Все нарушения, которые были выявлены Счетной палатой, устранены Минкультуры в ходе контрольных мероприятий", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе министерства.