Собянин сообщил, что бюджет Москвы в 2023 году демонстрирует рост доходов на 6-7%

Показатель превышает прогноз примерно в 1,5 раза

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Рост доходов столичного бюджета в 2023 году превышает прогноз примерно в 1,5 раза. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью, опубликованном на kp.ru в среду.

"На этот год мы заложили в бюджет рост на 4,5%. По факту идем с ростом доходов на 6-7%. Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий. Все социальные обязательства и планы развития будут выполнены", - ответил Собянин.

Мэр подписал закон о бюджете столицы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы в ноябре прошлого года.

Согласно документу, доходы Москвы в 2023 году составят почти 3,747 трлн рублей, расходы превысят 4,183 трлн рублей. В 2024 году доходы столицы составят более 4,047 трлн рублей, расходы запланированы в размере почти 4,266 трлн рублей. В 2025 году данные параметры будут равны - почти 4,376 трлн рублей и более 4,393 трлн рублей соответственно.

Дефицит бюджета в 2023 году составит 436,2 млрд рублей, в 2024 году - 218,8 млрд рублей, в 2025 году - 17,5 млрд рублей.