Большинство опрошенных родителей готовы потратить на детский отдых не более 20 тыс. рублей

С этой суммой согласились 42% респондентов, уточнили в банке "Русский стандарт"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Большинство россиян, у которых есть дети, готовы потратить на их отдых в летнем лагере не более 20 тыс. рублей. Такие результаты показал проведенный банком "Русский стандарт" опрос (есть в распоряжении ТАСС).

"Банк "Русский стандарт" в рамках опроса узнал отношение родителей к летним лагерям для школьников. Выяснилось, что большинство россиян готовы потратить от 10 до 20 тыс. рублей на такой вид отдыха ребенка. На эту сумму расходов согласны 42% респондентов", - указали в пресс-службе банка.

При этом в 2022 году наибольшее число голосов (39%) отдали в пользу минимальной цены за смену (до 10 тыс. рублей) либо бесплатного посещения. В 2023 году такой вариант ответа - на втором месте, за него проголосовали 35% участников опроса. От 30 до 40 тыс. рублей готовы потратить на путевку в этом году 16% респондентов. Варианты отдыха стоимостью более 40 тыс. рублей рассматривают 3% родителей. Совсем не готовы отправлять ребенка в детский лагерь лишь 4% участников опроса.

"В 2023 году положительно к летним лагерям относятся 80% россиян, считая, что они дают детям заряд здоровья и позитива. Тогда как годом ранее количество приверженцев было выше - 86%. Сейчас 20% опрошенных отрицательно оценивают такую форму активного отдыха, полагая, что современные учреждения заметно проигрывают тем, что были в прежние времена. В прошлом году их количество было на уровне 14% соответственно", - отметили в "Русском стандарте".

На текущий момент, как и годом ранее, наиболее полезным для ребенка россияне считают отдых в лагере на природе (море, лесной массив и т. п.) - этот вариант выбрали 52% респондентов в этом году и 40% в прошлом. На втором месте по популярности - спортивные летние учреждения, так ответили 26% участников опроса (30% - годом ранее). Еще 13% россиян отдают предпочтение творческому развитию в летнем лагере, в 2022 году их было 19%. Оставшиеся 9% выбрали вариант с упором на учебу (11% в 2022 году).

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. респондентов из числа клиентов и участников официальных групп в социальных сетях банка "Русский стандарт".