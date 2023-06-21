Совфед предложил провести эксперимент по идентификации клиентов банка по видеосвязи

В декабре 2022 года "Коммерсантъ" писал, что Национальный совет финансового рынка направил в ЦБ РФ письмо с предложением провести "пилотирование и последующее нормативное урегулирование технологии удаленной идентификации клиентов в режиме видеоконференции"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сенаторы рекомендуют правительству совместно с ЦБ РФ разработать законопроект о проведении эксперимента по идентификации клиентов банка по видео-конференц-связи. Об этом говорится в проекте постановления Совфеда, которое сенаторы планируют принять за основу в среду после выступления председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной (есть в распоряжении ТАСС).

"Рекомендовать правительству подготовить вместе с ЦБ РФ законопроект, предусматривающий совершенствование законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части закрепления возможности установления в рамках экспериментального правового режима специального регулирования, позволяющего проводить идентификацию клиента с использованием технологии видео-конференц-связи", - говорится в документе.

В декабре 2022 года газета "Коммерсантъ" сообщала, что Национальный совет финансового рынка направил в Центробанк РФ письмо с предложением провести "пилотирование и последующее нормативное урегулирование технологии удаленной идентификации клиентов в режиме видеоконференции". По мнению совета, финорганизации видят большой потенциал режима ВКС для "существенного повышения их доступности для граждан, особенно граждан с ограниченными возможностями здоровья".