ЦБ в 2023 году увеличит выпуск инвестмонет на 60%

Банк России выпустит шесть видов монет: "Золотой червонец" и "Георгий Победоносец" различного номинала, передает газета "Известия"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Банк России в 2023 году планирует выпустить шесть видов инвестиционных монет общим тиражом до 1,45 млн штук, что на 60% больше, чем в прошлом году (905 тыс. штук). Об этом в среду сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Банка России.

ЦБ в этом году нарастит выпуск инвестиционных монет из золота и серебра. В 2023 году он составит до 1,45 млн штук, тогда как в 2022 и 2021 годах тираж монет был 905 тыс. и 957 тыс. соответственно. Банк России выпустит шесть видов монет: "Золотой червонец" и "Георгий Победоносец" различного номинала, сообщили "Известия".

По информации ЦБ, на который ссылаются "Известия", потребность в инвестиционных монетах из драгметаллов у распространителей (банки и Гознак) остается на стабильном уровне. Они передаются кредитным организациям в соответствии с их заявками по мере изготовления, добавил регулятор "Известиям".

Газета отметила, что всего ЦБ заключил соглашения о распространении памятных и инвестиционных монет со 121 финансовой организацией, подчеркнув, что совершить покупку можно почти в любом крупном банке.